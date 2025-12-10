سعيد: من أخطأ العنوان من المسؤولين أو تشابهت عليه الأسماء فليعلم أنّ الشّباب قادم

استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد عصر يوم أمس، التاسع من شهر ديسمبر الجاري بقصر قرطاج، خالد النّوري وزير الداخليّة.

وشدّد رئيس الدّولة في هذا اللّقاء على دور المسؤولين الجهويّين في عمليّات التّنظيف التي لا يجب أن تكون حملة محدودة في الزّمن بل عملا مستمرّا على مدار اليوم، وليس من الطبيعي أن يتدخّل رئيس الجمهوريّة ليطلب ربط بيت بشبكة التطهير أو بالإنارة العموميةّ في عدد من الأحياء أو إصلاح جزء من طريق تصله شكوى حوله، وفي كثير من الأحيان، يتمّ التعلّل بالإجراءات أو بقلّة الإمكانيّات، وهو تعليل غير صحيح فلماذا تغيب هذه التعقيدات وتتوفّر الإمكانيّات بعد دعوة المسؤولين إلى تحمّل مسؤولياتهم، فدورهم هو تذليل العقبات واختصار الإجراءات، فأموال الشّعب تُهدر في الأوراق والمراسلات. وعلى كلّ مسؤول أن يضع عنوانا وحيدا وهو تونس، ومن أخطأ العنوان أو تشابهت عليه الأسماء فليعلم أنّ الشّباب قادم ولن يُخطئ الهدف كما لن يُخطئ العنوان.

