سعيد من الجزائر: كلما تدفق نفط من بئر أو اكتُشف حقل للغاز إلا وزادت الأطماع واندلعت الحروب

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال القمة السابعة لمنتدى البلدان المصدّرة للغاز بالجزائر يوم أمس السبت، أن موضوع الطاقة فُرض عليه طوق لم يكن طون حمامة بل طوق حصار لا ألفة فيه، مبرزا بأنه كلما تدفق نفط من بئر أو اكتُشف حقل للغاز إلا وزادت الأطماع واندلعت الحروب وسالت الدماء .

وأضاف الرئيس: « لا يُمكن أن نرفع شتى أنواع التحديات إلا مجتمعين متطلعين لمستقبل أفضل.. كلما كنا أحرارا في أراضينا وأسيادا في بلداننا كلما زادت طاقاتنا في تدفق كل أنواع الطاقة ولن تشح الطاقات ما دامت هناك إرادة واحدة تجمعنا لوضع الطوق تلو الطوق للتحرر والنجاة. »

وأكد الرئيس وقوف تونس الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب المحتل بكل ما لديها من إمكانيات حتى يسترد الشعب الفلسطيني حقه كاملا غير منقوص في إقامة دولته المستقلة في كل أرض فلسطين، مبرزا بأن الغاز في بحر غزة وليس في كل فلسطين يُقدر بحوالي 1.4 تريليون قدم مكعب.

وقال سعيد: « سيشُعّ بالتأكيد نور بعد هذا الظلم والظلام… الطاقة تتجدد كل يوم من أجل الانتصار الكامل غير المنقوص في الجو وفي الأرض وتحت الأرض وفي الماء.

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