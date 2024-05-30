سعيد من بيكين: إذا كان للذهب ثمن فإن الحكمة العربية الصينية ليس لها ثمن

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني ببيكين، أن التقسيم غير العادل للدول منذ قرون على المستوى الدولي أدى إلى مزيد تفشي الفقر والجهل والهجرة غير النظامية فضلا عن الاتجار بأعضاء البشر .

وأضاف الرئيس: » في بيكين اليوم سنزرع أفكارا وستنمو حركة وسنحصد مصيرا مشتركا طيبا فإذا كان للذهب ثمن فإن الحكمة العربية الصينية ليس لها ثمن.. في صراع الماء مع الصخر سيفوز الماء العذب الزلال » .

كما جدد الرئيس موقف تونس الثابت والراسخ المتعلق بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقه السليب في كل أرض فلسطين وإقامته دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

وأبرز الرئيس بأن المجتمع الإنساني اليوم بدأ يتشكل بطريقة جديدة وبدأ يتجاوز النظام الدولي القديم، داعيا إلى ضرورة العدل المشترك لتوفير مرافق عمومية تتنزل في إطار الحقوق الأساسية للإنسان .

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