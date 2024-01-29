سعيد من روما: السلم لن تستتب إلا بتحرير كل فلسطين وإقامة دولة كاملة السيادة

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال مشاركته صباح اليوم الاثنين 29 جانفي 2024 بروما، في افتتاح قمة إيطاليا – إفريقيا وإجراء محادثات مع عدد من رؤساء الدول والمنظمات والوفود المشاركة في القمة، أن السلم لن تستتب إلا بتحرير كل فلسطين وإقامة الشعب الفلسطيني لدولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، مضيفا بقوله: « من يعمل من أجل وضع شعب في شقق أو عمارات أو مربعات فهو كمن يضع على الجمارِ الملتهبة حطبا حتى تزيد النار اشتعالا. »

وقال الرئيس إنه يُرتب لوضع حارسٍ غاصبٍ أمام كل شقة أو كل مربع من الأرضِ المحتلة هو الذي يمنح تأشيرات الدخول أو يمنع الأذون بالخروج.

وأبرز الرئيس بأن المؤتمرات تعددت ولكن في كل مناسبة تقريبا لا تنبثق عنها سوى الإعلانات مرة في هذه العاصمة ومرة في تلك، كل يريد أن يكون قاطرة، أما الدول الافريقية فعربات مجرورة مرة في هذا الاتجاه وأخرى في ذاك.

وأضاف الرئيس: » إننا لا نضع اليوم ركائز بنية أساسية بل نساهم مساهمة فاعلة في وضع بنية فكرية تقطع مع مفاهيم قديمة وتفتح آفاقا جديد أسمى وأرقى يتساوى فيها البشر ولا وجود فيها لترتيب تفاضلي للمجتمعات والدول. »

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