سعيد: من غير المقبول أن يستغرق الردّ على مراسلة أشهرًا فتونس في سباق ضد الساعة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر يوم الخميس 2 جانفي 2025 بقصر قرطاج، كمال المدوري، رئيس الحكومة. وتناول هذا اللقاء سير العمل الحكومي، وخاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

كما شدّد رئيس الدولة على ضرورة اختصار الاجراءات لإنجاز المشاريع المعطّلة، فالأموال مرصودة والإنجازات غير مكتملة أو مفقودة بحجّة احترام الاجراءات. فمن غير المقبول أن يستغرق الردّ على مراسلة أشهر في حين أن تونس في سباق ضد الساعة وكل دقيقة تمرّ دون أي إنجاز هي إضاعة للوقت وتأجيل غير مقبول لانتظارات المواطنين المشروعة.

وأكد رئيس الجمهورية على أن تونس قادرة على استنباط حلول جديدة تقطع نهائيا مع ما تراكم من آلام الماضي وتشرق مع حلول السنة الجديدة آفاق يشعّ فيها الأمل وتكون بالفعل انطلاقة ثابتة للعبور المنشود.

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