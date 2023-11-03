سعيد من نابل: لا بد من ثورة تشريعية حتى تستعيد الدولة دورها الاجتماعي

أكد رئيس الدولة قيس سعيد خلال زيارة أداها إلى مدينة نابل يوم أمس الخميس، أنه لا بد من ثورة تشريعية حتى تستعيد الدولة دورها الاجتماعي، مبرزا بأن النقل الجماعي في تونس مهين للكرامة الإنسانية ومشددا في الآن ذاته على ضرورة وضع حدّ للتفريط في النقل العمومي.

وأضاف الرئيس: « أموال الشعب موجودة وملقاة على قارعة الطريق .. لا بد من اقتلاع الفساد من جذوره في تونس وهي حرب دون هوادة » .

كما أعلن الرئيس الانتقال إلى مرحلة ثانية بتطهير الإدارة التونسية كاملة، مشيرا إلى وجود مؤسسة تمت فيها الانتدابات دون صفة ودون وجود أسمائهم أصلا في قائمة الموظفين، معتبرا أن جيوب الردة عن طريق وسائل الإعلام والصفحات المأجورة أجهضت ثورة جديدة عن طريق من كانوا يُريدون الحكم والارتماء في أحضان الصهيونية العالمية .

وقال سعيد: « يكفي من التطاول على مؤسسات الدولة .. تونس دولة فقيرة في بلاد غنية ولكن تم الاستلاء على ثروتها من قبل مجموعات تريد أن تبسط نفوذها داخل مجلس الشعب » .

كما أشار سعيد إلى الفرنسي برنار هنري ليفي الذي كان يحضر جلسات المصادقة على دستور 2014 ويُحرر للمجلس التأسيسي آنذاك بعض الأحكام.

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