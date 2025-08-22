سعيد: من يحاول التنكيل بموظفين يحاولون وقف الفساد سيتحمل مسؤوليته كاملة أمام المحاكم

قام رئيس الجمهورية قيس سعيّد صباح يوم أمس، 21 من شهر أوت الجاري بزيارة إلى المركز الوطني البيداغوجي قبل أن يتحوّل على الأقدام إلى كل من سوق العصر فمعقل الزعيم ثم إلى حي النجاح بالملّاسين.

وإثر ذلك تحوّل إلى مستشفى الرّابطة وباب سعدون وباب العسل وشارع أولاد حفّو، قبل أن يختتم زيارته بالاطلاع على تقدّم الأشغال بالمبنى الذي سيكون مقرّا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم بشارع الحرية.

وشدد الرئيس على أنه لا بد من تطهير المؤسسات من جميع الخونة والعملاء وتطهير كل البلاد من المجرمين، فمن يتجاوز القانون يتحمل المسؤولية كاملة.

وأضاف الرئيس: « من يحاول التنكيل بعدد من الموظفين ممن يحاولون وقف الفساد سيتحمل مسؤوليته كاملة أمام المحاكم ولا مكان له داخل الإدارة التونسية ».

كلمات البحث :تنكيل;سعيد;محاكم;موظفين