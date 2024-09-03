سعيد: من يوصد الأبواب أمام التونسيين للإبقاء على هيمنة الكارتيلات لا مكان له في الدولة

شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، الاثنين 2 سبتمبر 2024 بقصر قرطاج، لكل من رياض شود، وزير التشغيل والتكوين المهني، و حسنة جيب الله، كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، على تبسيط الإجراءات لبعث هذا الصنف من الشركات في كافة القطاعات، مشيرا إلى أن عددا غير قليل من الشباب الذي قدّم مشاريع لإنشاء شركات أهلية وضعت أمامه بصفة متعمدة العديد من العقبات وهو أمر لا يمكن أن يتواصل لأن دور المسؤول مهما كانت درجة مسؤوليته هو تعبيد الطريق أمام من تقدّم بمشاريع وتيسير الاجراءات لا التعلل بها لإحباط أي مبادرة وإثباط العزائم وإفشال بعض المشاريع. فالتونسيون والتونسيات قادرون وقادرات على خلق الثروة متى فُتحت أمامهم الأبواب ويُسّرت أمامهم السبل، ومن يوصدها أمامهم للإبقاء على هيمنة الكارتيلات لا مكان له في دولة تعمل على وضع حد للفساد وعلى القضاء على الدوائر التي تريد الاستئثار بخيرات البلاد.

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