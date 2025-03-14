سعيد: نحن لسنا في حاجة إلى رتق أو تركيع والمناولة يجب أن تنقرض

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الخميس 13 مارس 2025 على اجتماع مجلس الوزراء الذي تداول خاصة في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل إلى جانب منع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم انهاء عقود شغلهم معيّنة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم ابتداء من 6 مارس 2024 لحرمانهم من الانتفاع بالأحكام الجديدة التي سبق لرئيس الجمهورية أن أعلن عنها لأول مرة في التاريخ المذكور.

وشدد الرئيس على أن المناولة يجب أن تنقرض وتغيب نهائيا عن الاستعمال، مشددا على أننا اليوم لسنا في حاجة إلى رتق أو إلى تركيع بل يجب أن نقطع نهائيا مع الماضي البغيض.

وأضاف الرئيس: « من يعتقد أنه يُمكن أن يُساوم بحقوق العمال وبحقوق متعاقدين وأنه فوق القانون هناك أحكام جزائية يُمكن أن تترتب عن مثل هذه الممارسات إن وقعت » .

كما قال الرئيس: « نريد أن نضع حدا لجراح الشعب التونسي وآلامه ونستبطن في كل لحظة مطالبه ونحمل الآمال وحين نعد نفي بالعهد لا بنصف العهد أو الوعد » .

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