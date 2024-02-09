سعيد: نخوض حرب تحرير وطني لتطهير البلاد من كلّ من حاول تدميرها وارتهانها للخارج

تناول اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الجمعة 9 فيفري 2024 بقصر قرطاج، بأحمد الحشاني، رئيس الحكومة، سير العمل الحكومي خلال الأيام القليلة الماضية وجدول أعمال مجلس الوزراء الذي سيُعقد يوم غد.

وشدّد رئيس الجمهورية، مجدّدا، على ضرورة تطهير الإدارة وفرض احترام القانون على الجميع على قدم المساواة، مؤكّدا على أننا نخوض حرب تحرير وطني لتطهير البلاد من كلّ من حاول تدميرها وارتهانها للخارج.

ومن بين أهم المواضيع التي تم التطرق إليها مراجعة عدد من كراسات الشروط التي وُضعت على مقاس اللوبيات التي استأثرت بعدد من القطاعات حتى لا ينافسها فيها أحد. فهذه الكراسات التي وُصفت بأنها بديل عن التراخيص هي في الواقع احتكار مقنّع وبها شروط لا يستطيع الاستجابة إليها إلا من دأب على المضاربة والإقصاء.

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