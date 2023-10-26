سعيد: هناك من يسعى للاندساس حتى يشوه موقف الشعب التونسي الثابت من القضية الفلسطينية

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023 بقصر قرطاج، كمال الفقي، وزير الداخلية.

وتناول هذا اللقاء الوضع الأمني العام بالبلاد، فضلا عن جملة من المحاور أهمها مقاومة الجريمة المنظمة خاصة تلك المتعلقة بترويج المخدرات. ودعا رئيس الجمهورية وزير الداخلية إلى مزيد تسيير دوريات في كل المناطق لتأمين المواطنين.

كما أسدى رئيس الدولة تعليماته بضرورة تحمل السلطات الجهوية والمحلية لمسؤولياتها كاملة لإيجاد حلول لمطالب المواطنين، مع التأكيد على أن يكون كل مسؤول قدوة في الانضباط والتقشف.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن تونس تواجه عديد التحديات في الداخل وفي الخارج والشعب التونسي واع بضرورة رفعها وتخطيها بالتعويل على نفسه وعلى قدراته الذاتية في المقام الأول.

كما دعا رئيس الجمهورية وزير الداخلية إلى مزيد اليقظة والانتباه في هذا الظرف بالذات الذي يعبر فيه الشعب التونسي عن وقوفه غير المشروط مع الشعب الفلسطيني ودعمه غير المحدود له لاستعادة حقه السليب في فلسطين كل فلسطين، خاصة وأن هناك من يسعى للاندساس حتى يشوه الموقف الثابت الشعب التونسي، إلى جانب الطوابير الخفية للحركة الصهيونية العالمية التي دأبت على العمالة والخيانة ولا هدف لها سوى تدمير المجتمعات وتفجير الدول والأوطان.

كلمات البحث :الشعب التونسي;القضية الفلسطينية;سعيد