سعيد وتبون يتّفقان على تكثيف نسق التعاون بين البلدين

اختتم رئيس الجمهورية قيس سعيّد زيارته إلى الجزائر بإجراء لقاء، مساء يوم السبت 2 مارس 2024، مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

واستعرض الرئيسان، خلال هذا اللقاء، مختلف أوجه التعاون الوثيق والشراكة المثمرة القائمة بين تونس والجزائر في شتى القطاعات، حيث أعربا عن ارتياحهما الكبير لما بلغته العلاقات التونسية الجزائرية من متانة وتميّز، وأكدا على حرصهما الشديد على مواصلة تعزيز سنة التنسيق والتشاور بينهما وإعطاء دفع أقوى للروابط الثنائية والارتقاء بها إلى أعلى الدرجات، وذلك خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين وتكريسا للإدراك العميق بوحدة المصير وترسيخا لقيم التضامن والتكامل والتآزر بين البلدين.

كما اتفق الرئيسان على ضرورة تكثيف نسق التعاون لا سيما عبر عقد اجتماعات اللجنة العليا وغيرها من آليات العمل الثنائي، فضلا على بعث مشاريع مشتركة في المناطق الحدودية بين البلدين في أقرب الآجال.

وتطرق الرئيسان، أيضا، إلى جملة من الملفات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الباسل في صموده ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم.

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