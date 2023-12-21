سعيد يؤكد الحرص على دعم الروابط وتنويعها بين تونس وأندونيسيا

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 بقصر قرطاج، ريتنو مرصودي، وزيرة الخارجية الإندونيسية.

وأشاد رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع تونس بأندونيسيا، مشيرا إلى حرص تونس على مزيد تدعيم هذه الروابط وتنويعها لا سيّما في ظلّ ما يجمع البلدين من قواسم مشتركة وما يتوفر لهما من آفاق واعدة في قطاعات اقتصادية هامة على غرار الفسفاط، فضلا عن فرص التعاون والتبادل الأخرى في المجالات الثقافية والعلمية. كما أكّد رئيس الدولة على أهمية تحيين الإطار القانوني المنظم للعلاقات التونسية الأندونيسية وتطويره بما يساعد على إعطاء دفع أقوى للتعاون الثنائي.

وشدّد رئيس الجمهورية على تمسّك تونس بموقفها الثابت نصرة للحق الفلسطيني ووقوفها الدائم في صفّ الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الوحشية التي تطاله وفي نضاله الباسل لاسترداد حقوقه كاملة وإقامة دولته المستقلة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

ومن جانبها، نقلت ريتنو مرصودي رسالة دعوة موجّهة إلى رئيس الجمهورية من قبل الرئيس الأندونيسي لزيارة جاكرتا. وقد رحّب رئيس الدولة بهذه الدعوة.

وأشارت وزيرة الخارجية الإندونيسية إلى ارتياح بلادها لمستوى علاقات التعاون والتشاور والتنسيق التي تجمعها بتونس، مؤكّدة على حرص إندونيسيا على مزيد تطوير هذه الروابط المتينة لا سيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها التبادل التجاري وتصدير الفسفاط وتمكين المرأة والدفاع.

كلمات البحث :أندونيسيا;تونس;سعيد