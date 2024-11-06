سعيد يتسلّم دعوة لحضور القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الاربعاء 6 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج، عبد العزيز الصقر، سفير المملكة العربية السعودية بتونس، الذي سلّم رئيس الدولة دعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، لحضور القمة العربية الإسلامية المشتركة التي ستنعقد بالرياض يوم 11 نوفمبر الجاري.

ومثل هذا اللقاء مناسبة أعرب فيها رئيس الجمهورية عن امتنانه لتلقيه هذه الدعوة وعن تقديره للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لوقف جرائم الإبادة التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن موقف تونس ثابت وهو الوقف الفوري لهذه الجرائم وإقامة الشعب الفلسطيني لدولته كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

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