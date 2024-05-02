سعيد يتسلّم دعوة للمشاركة في الدورة العادية 33 لمجلس الجامعة العربية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الخميس 02 ماي 2024 بقصر قرطاج، عبد العزيز محمد عبد الله العيد، سفير مملكة البحرين الشقيقة بتونس، الذي سلّم رئيس الدولة رسالة دعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، للمشاركة في الدورة العادية 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستنعقد يوم 16 ماي 2024 بالمنامة.

وأكّد رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، على حرص تونس على المساهمة الفاعلة في تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير آلياته ومواصلة الدفاع عن قضايا المنطقة وفي مقدمتها الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وأعرب، كذلك، عن يقينه بقدرة مملكة البحرين الشقيقة على توفير كل ممهدات النجاح للقمة العربية القادمة.

كلمات البحث :الجامعة العربية;سعيد;مشاركة