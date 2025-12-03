سعيد: يجب أن تكون البلاد العربية كلّها في موعد مع التحوّلات الرقمية التي غيّرت العالم

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد ظهر يوم أمس، الثاني من شهر ديسمبر الجاري بقصر قرطاج، كلاّ من أحمد أبو الغيط الأمين العـام لجامعة الدّول العربية و « Doreen Bogdan-Martin » الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات ومحمد بن عمر المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات ومحمد صالح بن عيسى الأمين العام المساعد رئيس مركز جامعة الدول العربية بتونس.

وأعرب رئيس الدّولة في مستهلّ اللقاء عن شكره وتقديره لمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات في افتتاح أشغال قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل التي تنظمها المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات يومي 02 و03 ديسمبر الجاري تحت إشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال تحت شعار « من مجتمع المعلومات الى مجتمع الذكاء ».

واعتبر رئيس الجمهورية أنّ الإنسانية تعيش اليوم منعرجا في تاريخها بسبب الثورة الاتصاليّة، فما كان منذ بضعة أعوام من قبيل الخيال العلمي صار اليوم حقيقة واقعة، مشدّدا على ضرورة أن تكون البلاد العربية كلّها في موعد مع التحوّلات الرقمية التي غيّرت العالم ومؤكّدا على أنّ الرقمنة أداة ذات أهمية بالغة في عديد المجالات وليس أقلّها مقاومة الفساد.

كما أوضح رئيس الدّولة أنّ لهذه التحوّلات آثار إيجابية ومحاسن ولكن للمحاسن أضداد وجب التحسّب لها والانتباه إليها، فالإنسانيّة تصنع اليوم نفسها من جديد ولكن لا يجب أن تغيب القيم وتُزوّر الحقائق ويتمّ الانحراف بوسائل الاتّصال الحديثة إلى الاستلاب الفكري وتوظيفها من أجل المغالطة والتشويه.

وجرى هذا اللقاء بحضور سفيان الهميسي وزير تكنولوجيات الاتصال.

كلمات البحث :البلاد العربية;التحولات الرقمية;العالم