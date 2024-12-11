سعيد: يجب أن تكون الدبلوماسية التونسية مستشرفة لكل الأوضاع المستجدّة للذود عن مصالح تونس

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر هذا اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 بقصر قرطاج، محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

واطّلع رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، على نشاط الوزارة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في الفترة الفارطة.

وأكّد رئيس الجمهورية على دور الدبلوماسية التونسية في هذه الفترة بناء على ثوابتها، مشدّدا على أن العالم اليوم يشهد تطورات متسارعة غير مسبوقة ويجب أن تكون الدبلوماسية التونسية مستشرفة لكل الأوضاع التي يمكن أن تستجدّ للذود عن مصالح تونس.

وتطرّق رئيس الجمهورية كذلك إلى ضرورة مضاعفة البعثات الدبلوماسية والقنصلية لجهودها من أجل مزيد الإحاطة بالتونسيين بالخارج وإسداء الخدمات لهم في أحسن الظروف وفي أقصر الآجال.

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