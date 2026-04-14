سعيد: يجب إجراء العديد من المراجعات ومن أخلّ بما تعهّد به فهناك وطنيون أحرار سيحلّون مكانهم

استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد عصر يوم أمس، الثالث عشر من شهر أفريل الجاري بقصر قرطاج، سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة.

وتناول هذا اللقاء الوضع العام في البلاد، حيث شدّد رئيس الدولة على ضرورة إجراء العديد من المراجعات، مؤكدا على أن الاستقرار الاجتماعي هو المقدمة الأساسية الأولى للاستقرار السياسي كما اعتبر أنه من غير الطبيعي أن يتولى رئيس الجمهورية معالجة عدد من القضايا، وكثير منها مفتعل، في حين أنه من واجب المسؤولين على المستوى الوطني والمستويين الجهوي والمحلّي حلّها.

وخلص رئيس الجمهوريّة إلى أنّه تمّ الاختيار على عدد من المسؤولين بناء على تعهدّاتهم، أمّا من أخلّ بما تعهّد به فهناك وطنيون ووطنيات أحرار وحرائر سيحلّون مكانهم لأنّه لا مجال للمتقاعسين أو المتخاذلين أو غير الموفين بعهودهم.

