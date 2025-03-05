سعيد: يجب إيجاد حلّ نهائي لـ « الفوسفوجيبس» بقابس

تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه عصر هذا اليوم، الثلاثاء 4 مارس 2025 بقصر قرطاج، بالسيدة فاطمة ثابت حرم شيبوب وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة عديد المواضيع ومن بينها على وجه الخصوص قطاع الفسفاط.

وأكّد رئيس الدّولة على ضرورة أن يستعيد هذا القطاع لا نسق الإنتاج الذي كان عليه بل وأكثر مع الحفاظ على حقوق العُمّال كاملة والأخذ بالاعتبار مشاقَّ العمل في قطاع المناجم، هذا مع إعادة بناء عديد المرافق العمومية التي كانت موجودة ثمّ تلاشت واندثرت.

كما شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة وضع استراتيجية جديدة لغسل الفسفاط باستعمال مياه الصّرف الصحّي بعد معالجتها عوض استعمال الماء الصالح للشراب، فمثل هذا الاختيار يُتيح الاقتصاد في الماء كما ثبت نجاحه في عديد الدول.

وأكّد رئيس الدّولة في هذا الاجتماع أيضا على ضرورة إيجاد حلّ نهائي لـ »الفوسفوجيبس » بقابس، مشيرا في هذا السياق إلى إمكانية استغلاله دون أيّ أثر سلبي على البيئة ومذكّرا في هذا الإطار بالدراسات التي قام بها مهندسون وأخصّائيون بقابس منذ أكثر من عشر سنوات تُثبت بالحُجّة العلمية جدّية هذا الاختيار وسلامته.

وعلى صعيد آخر، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بالإسراع بإيجاد حلّ نهائي لمعمل المزونة بولاية سيدي بوزيد التابع للمجمع الكيميائي بقفصة مع تحميل المسؤولية كاملة لمن كان وراء إغلاقه وحرمان العشرات من العمل.

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