سعيد: يجب اتخاذ جملة من الاجراءات العاجلة تتعلق بتأمين موسم جني الزيتون

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج، على جلسة عمل حضرها كل من كمال المدوري، رئيس الحكومة، وعز الدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وحامد الدالي، الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت، ونبيل زروق، المدير العام المساعد لديوان الحبوب.

وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة اتخاذ جملة من الاجراءات العاجلة تتعلق بتأمين موسم جني الزيتون بما يحفظ حقوق الفلاحين، وأخرى تتعلق بتوفير البذور في أحسن الظروف. كما دعا رئيس الجمهورية إلى وضع خطة استراتيجية واضحة تقوم على استشراف للمستقبل تحسبا لأي طارئ يمكن أن يستجدّ.

من جهة أخرى، شدّد رئيس الجمهورية على أن محاولات الإرباك التي تحصل هذه الأيام غير طبيعية وأن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام من يتوهّم أنه قادر على إدخال الاضطراب في أي مجال من المجالات.

كما أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بأن يستعيد الديوان الوطني للزيت وديوان الحبوب الذين أحدثا في مطلع سنوات الستين من القرن الماضي دوريهما كاملين لتحقيق الأهداف التي بُعثا من أجلهما، مذكرا في هذا السياق أن طاقة الديوان الوطني للزيت على التخزين كانت أضعاف أضعاف ما هي عليه اليوم، فإلى حدود سنة 1990 كانت تناهز 250 ألف طن وتقلصت اليوم إلى 80 ألف طن. كما أن الديوان الوطني للحبوب كان يوفّر البذور التونسية بالكميات الكافية التي يحتاجها الفلاحون.

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