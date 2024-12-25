سعيد: يجب الإسراع بإعادة ترميم عديد المنشآت الرياضية التي تم تخريبها

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 بقصر قرطاج، الصادق المورالي، وزير الشباب والرياضة، على ضرورة الإسراع بإعادة ترميم عديد المنشآت التي تم تخريبها فلم تبق منها إلا بقية باقية وتحوّلت إلى أماكن مهجورة لا يرتادها إلا المنحرفون على غرار مركز الاصطياف والتخييم بالحبيبية الذي تم تشييده في أواخر السبعينات كمركز للترفيه على امتداد 21 هكتار وتحيط به بحيرة اصطناعية، وكذلك نزل خليج الحمامات الذي كان من بين أفضل الفضاءات للشباب والعائلات وتتوفر فيه كل المرافق.

كما تم التعرض خلال هذا اللقاء إلى مشروع قانون الهياكل الرياضية الذي يجب أن يوضع وفق معايير موضوعية هدفها الأسمى النهوض بالرياضة وإعلاء راية الوطن، فالجسم السليم لا يمكن أن يحافظ على سلامته إلا في إطار قانوني ينبع من عقل وطني سليم.

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