سعيد: يجب الإسراع في عملية التدقيق في الانتدابات لأنها صارت تمس من أمن الدولة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 بقصر قرطاج، أحمد الحشاني، رئيس الحكومة.

وتناول هذا اللقاء الوضع العام في البلاد وسير العمل الحكومي خلال الأيام القليلة الماضية.

كما تم التطرق مطولا إلى ضرورة الإسراع في عملية التدقيق في الانتدابات التي حصلت داخل كل أجهزة الدولة التي هي فضلا عن أنها اهدار للمال العام فإنها صارت تمس من أمن الدولة وما حصل يوم أمس في عملية تهريب عدد من المساجين يدل على مدى خطورة هذه الانتدابات، فضلا عن ارتباط عدد من الجهات بدوائر خارجية التي لا هدف لها سوى استهداف الدولة والسلم الأهلي داخلها لأن هذه الدوائر لا تقبل بأي نظام وطني بل تريد فقط ديمقراطية شكلية وهمية يكون الحكم فيها للوبيات والعملاء.

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