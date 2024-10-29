سعيد: يجب البتّ في عديد القضايا في آجال معقولة

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه، يوم الاثنين 28 أكتوبر 2024 بقصر قرطاج، بليلى جفّال، وزيرة العدل، على دور القضاء في هذه المرحلة من تاريخ تونس وخاصة في عملية محاسبة كل من أذنب في حقّ الشعب التونسي.

وشدّد رئيس الجمهورية على أن القضاء العادل هو من أهمّ ركائز الدولة حتى يأخذ كلّ ذي حقّ حقّه كاملا غير منقوص.

كما أكّد الرئيس على ضرورة البتّ في عديد القضايا في آجال معقولة لأن ما يُعرف بالزمن القضائي هو عنصر هام في تحقيق العدل المنشود. فالإجراءات وُضِعت لتحقيق المحاكمة العادلة وليست هدفا في ذاتها أو مبررا حتى تبقى عديد الملفات تُراوح مكانها لمدّة سنوات وسنوات.

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