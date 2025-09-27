سعيد: يجب العمل دون انقطاع لتفكيك كل شبكات المضاربة والاحتكار

اجتمع رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد عصر يوم أمس الجمعة 26 من شهر سبتمبر الجاري، خالد النّوري وزير الدّاخلية وسفيان بالصّادق كاتب الدّولة لدى وزير الدّاخلية المكلّف بالأمن الوطني و مراد سعيدان المدير العامّ للأمن الوطني وحسين الغربي المدير العامّ آمر الحرس الوطني.

وأكّد رئيس الدّولة على ضرورة العمل دون انقطاع لتفكيك كل شبكات المضاربة والاحتكار مشدّدا على أن الأمر لا يتعلّق بحملة محدودة في الزمن أو بأيّام لتخفيض في الأسعار بل بسياسة الدّولة التونسية التي ستستمر للحفاظ على أمنها وأمن المجتمع وتوفير كل مقوّمات الكرامة للتونسيين والتونسيات لان الشعب التونسي، بوعيه غير المسبوق، يخوض حرب تحرير على كل الجبهات بضراوة المقاتل الذي لن يلقي أبدا السّلاح.

