سعيد: يجب تنويع مصادر تمويل CNRPS و CNSS و CNAM

تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله يوم الاثنين، التاسع عشر من شهر ماي الجاري بقصر قرطاج، لعصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية التشريعات المتعلقة بالعلاقات الشغلية على وجه الخصوص.

وأكّد رئيس الدّولة مُجدّدا على أنّ العدل والإنصاف هما المنشودان وعلى أنّ الاستثمار في ظلّ نظام عادل يحفظ حقوق العُمّال ويُنصفهم ويبعث فيهم الشعور بالأمان كما أنّ الاستقرار سينمو بصفة حقيقية، فدون عدل اجتماعي ودون عدل على وجه العموم لن يستتبّ وضع ولن يستقرّ أمر.

كما أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بإيجاد صيغ جديدة تتعلق بتنويع مصادر تمويل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض. فالدّولة الاجتماعية والدّولة التي تحفظ كرامة مواطنيها هي الدولة التي ينشُدها الشعب التونسي وما ينشُدُه الشعب ويريد سيجد طريقه إلى التحقيق والتجسيد.

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