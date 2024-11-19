سعيد: يجب مراقبة الأسواق والتنقل يوميا لإنفاذ القانون على الجميع

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الاثنين 18 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج، خالد النوري، وزير الداخلية، وسفيان بالصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني.

وشدد رئيس الجمهورية، مجددا، على الدور الموكول للسلط الجهوية والمحلية في العمل على حلّ مشاكل المواطنين وتذليل الصعوبات أمامهم ومراقبة الأسواق، فضلا عن ضرورة تنقّلهم بصفة يومية كل في نطاق دائرة اختصاصه لإنفاذ القانون على الجميع على قدم المساواة.

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