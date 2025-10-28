سعيد يدعو إلى إنفاذ قانون الدّولة التونسيّة في مجال منع المناولة

استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد يوم أمس، 27 أكتوبر الجاري بقصر قرطاج، عصام الأحمر وزير الشؤون الإجتماعية.

وتناول هذا اللّقاء وضع الصناديق الإجتماعيّة وخاصة الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

وأكّد رئيس الدّولة على ضرورة أن تستعيد هذه الصّناديق توازناتها بتطوير التشريعات المتعلّقة بها حتى تؤدّي الأهداف التي أُحدثت من أجلها.

كما شدّد رئيس الجمهوريّة في هذا اللقاء على ضرورة إنفاذ قانون الدّولة التونسيّة في مجال منع المناولة علما وأنّه تمّت تسوية وضعيّات حوالي 82 ألف عامل وعاملة، مؤكّدا في هذا الإطار على محاسبة كلّ من يسعى إلى التحايل والإلتفاف على تطبيق أحكام هذا القانون.

كلمات البحث :الدولة;المناولة;سعيد