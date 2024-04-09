سعيد يدعو إلى الإسراع بإعداد مشروع تنقيح لمجلة الشغل لوضع حدّ للمناولة

تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، يوم الاثنين 8 أفريل 2024 بقصر قرطاج، لطفي ذياب، وزير التشغيل والتكوين المهني، العقبات التي تواجه المواطنين في بعث شركات أهلية، وهي شركات أثبتت جدواها ونجاعتها حين وجدت طريقها إلى التطبيق في عدد من ولايات الجمهورية.

وشدد رئيس الدولة على ضرورة تذليل كل العقبات، فإقبال المواطنين والشباب خاصة على تأسيس شركات أهلية يجب أن يقابله تيسير ومعاضدة مستمرة من قبل كل الأطراف المتدخلة.

ودعا رئيس الجمهورية، على صعيد آخر، إلى ضرورة الإسراع بإعداد مشروع تنقيح لمجلة الشغل حتى يتم وضع حدّ للمناولة والعقود المحدودة في الزمن لأنه لا تنمية حقيقية ولا استقرار دون عدل.

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