سعيد يدعو إلى توفير المسكن اللائق بأسعار تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاجتماعية لمحدودي الدخل

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج، فهمي كمون، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.

وذكر رئيس الجمهورية، في بداية هذا اللقاء، بالدور الذي قامت به هذه الشركة منذ إحداثها سنة 1957 في بناء أحياء جديدة بأثمان كانت في متناول الكثيرين، وكانت الأراضي التي أُقيمت عليها أحياء كاملة تُمنح لها من الأراضي التي هي على ملك الدولة بالمليم الرمزي في تناغم واتساق كاملين مع الدور الموكول للدولة، هذا فضلا عن الطريقة التي تم اعتمادها وهي التسويغ الذي يُكلّل بالبيع، وقد استفادت منه شرائح واسعة من المجتمع التونسي من محدودي الدخل.

وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بأن يتم التنسيق مع كل الجهات المعنية حتى تستعيد هذه الشركة دورها الاجتماعي في توفير المسكن اللائق بأسعار تأخذ في الاعتبار أوضاعهم الاجتماعية.

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