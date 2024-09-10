سعيد يدعو إلى مراجعة النظام القانوني لتسويغ أملاك الدولة وتكريس مبدأ الأولوية

اخر تحديث : 10/09/2024
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

سعيد و وجدي الهذيلي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية

تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه، يوم الاثنين 9 سبتمبر 2024 بقصر قرطاج، بوجدي الهذيلي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، ضرورة مضاعفة الجهود للحفاظ على أملاك الدولة وترتيب الجزاء القانوني على كل اعتداء عليها.
كما شدد رئيس الجمهورية، بصفة خاصة، على ضرورة مراجعة النظام القانوني لتسويغ أملاك الدولة وتكريس مبدأ الأولوية، وهو مبدأ مألوف في القانون، في عمليات التسويغ لمن يتقدم بمشاريع لإنشاء شركات أهلية تخلق الثروة وتعود بالنفع لا فقط على باعثيها بل على الوطن كله.


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