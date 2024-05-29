سعيد يدعو الجالية التونسية بالصين وفي العالم للاعتزاز دوما بانتمائهم إلى تونس

استهلّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد زيارة الدولة التي يؤديها إلى جمهورية الصين الشعبية بإجراء لقاء مع عدد من أفراد الجالية التونسية اليوم الأربعاء 29 ماي 2024 بمقر سفارة تونس ببيكين.

ومثّل هذا اللقاء مناسبة أعرب من خلالها رئيس الدولة عن اعتزاز تونس بالكفاءات التونسية العاملة في الخارج وافتخارها بمساهماتها الكبيرة في تطور بلدان الإقامة ودورها المحوري في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في تونس.

ودعا رئيس الجمهورية أفراد الجالية التونسية في الصين وفي العالم إلى مواصلة التميز في مجالات اختصاصها المتعددة والمتنوعة، وحثّهم على الاعتزاز دوما بانتمائهم إلى تونس ومواصلة العمل بثبات من أجل مزيد إشعاع بلادنا في الخارج ورفع رايتها عاليا في كل مكان.

واستمع رئيس الجمهورية إلى مشاغل أفراد الجالية وتطلعاتهم في مختلف المجالات، كما اطلع على الصعوبات التي تعترضهم، مشددا على أن الدولة بجميع مؤسساتها المعنية محمول عليها توفير كل الإحاطة والدعم للتونسيين المقيمين بالخارج لا فقط في موسم العودة الصيفية بل على كامل مدار السنة، ومؤكدا على أنه لا مكان في الدولة التونسية لكل من يتخاذل في أداء واجباته تجاه المواطنين أو يتعمد تعطيل قضاء شؤونهم.

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