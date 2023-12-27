سعيد يدعو المسؤولين في الجهات والمعتمديات والبلديات لتحمّل مسؤولياتهم وعدم انتظار التعليمات

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، عصر اليوم الاربعاء 27 ديسمبر 2023، بقصر قرطاج، كمال الفقي، وزير الداخلية.

وتناول اللقاء الوضع الأمني العام بالبلاد. وركّز رئيس الجمهورية على ضرورة تحمل المسؤولين في الجهات والمعتمديات فضلا على البلديات مسؤولياتهم للمواطنين في أحسن الظروف وفي أسرع الآجال، وألاّ يبقى المسؤولون على اختلاف مراكزهم ينتظرون تعليمات بتقديم هذه الخدمة أو تلك من السلطة المركزية وفي عديد الاحيان من رئاسة الجمهورية نفسها.

كما دعا رئيس الجمهورية إلى تأمين الطرقات في كافة مناطق الجمهورية والاستعاضة عن شعار العطلة الآمنة بالطريق الآمنة على مدار السنة.

كما أسدى تعليماته بتكثيف الدوريات لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها واحتكار عدد من المواد الغذائية ممن يريدون لا فقط الربح غير المشروع بل هم منخرطون مع جهات معلومة هدفها افتعال الأزمات وتأجيج الأوضاع الاجتماعية.

كلمات البحث :الجهات;بلديات;تعليمات;سعيد