سعيد يدعو لفتح باب الانتدابات بعد تخليص الإدارة ممّن تسلّلوا إليها

استعرض رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله يوم الاثنين 5 ماي الجاري، بقصر قرطاج، لسارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة سير عدد من المرافق العمومية، مؤكدا على القيام بالعديد من المراجعات والعمل خاصة على فتح باب الانتدابات بعد تخليص الإدارة ممّن تسلّلوا إليها واعتبروا المسؤولية امتيازات وغنيمة.

وعلى صعيد آخر، أسدى رئيس الدّولة تعليماته بإعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة يُكرّس الدّور الاجتماعي للدّولة.

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