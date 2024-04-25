سعيد يدعو لمضاعفة جهود لجنة التحاليل المالية لوضع حد للتمويلات غير الشرعية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الخميس 25 أفريل 2024 بقصر قرطاج، فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي.

وتناول هذا اللقاء نتائج مشاركة تونس في الاجتماع الدوري لكل من مجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي واللقاءات التي تمت مع عدد من ممثلي الدول والمؤسسات المالية الإقليمية والعالمية والبنوك والمصارف الوطنية الأجنبية.

وأشاد رئيس الجمهورية بما صارت تحظى به تونس من تقدير مؤكدا مجددا على أن بلادنا المنفتحة دائما على التعاون متشبثة دائما بموقفها أن يتنزل هذا التعاون في إطار اختياراتها الوطنية لا في إطار شروط أو إملاءات كما كان الشأن في السابق.

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة مضاعفة الجهود من قبل لجنة التحاليل المالية لوضع حد للتمويلات غير الشرعية التي تستفيد منها جهات اختارت الارتماء في أحضان من يسعى في الخارج إلى زعزعة الاستقرار في تونس.

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