سعيد يسدي تعليماته بإعداد نص جديد يمنح الأولوية للشباب في استغلال الاراضي الدولية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الجمعة 25 أكتوبر 2024 بقصر قرطاج، عز الدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ووجدي الهذيلي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

وتناول الاجتماع، بالخصوص، وضع ديوان الأراضي الدولية وضرورة تطهيره. وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بإعداد نص جديد يمنح الأولوية خاصة للشباب لبعث شركات أهلية فحوالي 230 ألف هكتار من الأراضي الدولية إما أنها مهملة وإما أنها مستغلة بأبخس الأثمان لفائدة أشخاص منذ عقود، هذا فضلا عن الفساد والاستيلاء على مساحات كبرى دون أي وجه قانوني.

وأوضح رئيس الجمهورية أن الأولوية مبدأ مكرّس بالقانون ويجب أن يتم تكريسه في مجال استغلال الأراضي الدولية.

وخلُص رئيس الجمهورية إلى أن تونس في حاجة اليوم إلى جلاء زراعي جديد ينتفع به المواطنون ويعود بالنفع على الوطن كله، وتونس يمكن أن تحقق الاكتفاء الفلاحي لما تزخر به من ثروات.

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