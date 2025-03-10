سعيد يهنئ السيسي بالذكرى 48 لحرب أكتوبر 1973

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء اليوم، الإثنين العاشر من شهر مارس الجاري، مكالمة هاتفية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية هنأه فيها بذكرى حرب العبور يوم السادس من أكتوبر من سنة 1973 الذي وافق آنذاك يوم العاشر من شهر رمضان المعظّم.

وكانت هذه المكالمة مناسبة للتأكيد على العزم المشترك لمزيد تطوير العلاقات التاريخية المتميزة في كلّ المجالات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

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