سعيد يُؤكّد بالمنيهلة مواصلة مواجهة الفساد سواء داخل أجهزة الدولة أو خارجها

تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الإثنين 5 فيفري 2024، إلى منطقة المنيهلة أين عاين عملية إزالة فضلات البناء التي بقيت متراكمة لمدة تفوق العقد من الزمن، والتي سبق أن أذن رئيس الدولة برفعها بسرعة وانطلقت الأشغال منذ أكثر من أسبوعين.

وتحدّث رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة، إلى عدد من المسؤولين في المستويين الجهوي والمحلي ودعاهم إلى مزيد العمل على الإستجابة لمطالب المواطنين وعدم تعطيل مصالحهم و السهر على سير المرافق العمومية سيرا طبيعيا.

كما اطّلع رئيس الجمهورية على مشاغل عدد من المواطنين، مؤكدا على أن الحلول قادمة ويجب أن تكون حلولا اجتماعية تهم كل التونسيين والتونسيات في كل المناطق، مع العمل، في نفس الوقت، على فرض احترام القانون على الجميع ومواصلة مواجهة الفساد سواء داخل أجهزة الدولة أو خارجها.

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