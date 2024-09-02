سعيد يُؤكّد ضرورة إحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية

تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله يوم الأحد 1 سبتمبر 2024 بقصر قرطاج، لكمال المدوري، رئيس الحكومة، برنامج الزيارة التي سيؤدّيها إلى بيكين.

وذكّر رئيس الجمهورية، في البداية، بزيارة الدولة التي كان أداها إلى جمهورية الصين الشعبية من 28 ماي 2024 إلى 1 جوان 2024 وتُوّجت بإقامة علاقات شراكة استراتيجية بين تونس والصين، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الأخرى التي تم إبرامها بين البلدين.

وأكّد رئيس الجمهورية على جملة من مجالات التعاون وفي مقدّمتها النقل والصحة والبنية التحتية، مشيرا إلى أن المحادثات قد انطلقت منذ أسابيع خاصة لاقتناء عدد من الحافلات والعربات للتخفيف من معاناة التونسيين إلى جانب المحادثات المتعلّقة بمدينة الأغالبة الصحية، وقد تم تذليل كل الصعوبات للانطلاق في إنجاز هذه المشاريع.

وتناول رئيس الجمهورية، أيضا، عددا من القضايا الأخرى المتصلة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي على وجه العموم. وشدّد رئيس الدولة على أن السياسة التي تتبعها تونس يجب أن تكون قائمة على مقاربة جديدة مختلفة عن المقاربات والمفاهيم السابقة وتقطع نهائيا مع الماضي وآلامه وما تسبب فيه التخلي عن المرافق العمومية الأساسية منذ عقود كالتعليم والصحة والنقل من معاناة ومآسي.

وتعرّض رئيس الجمهورية كذلك إلى ضرورة إحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية، إلى جانب إعفاء جرايات العجز والأيتام من الضرائب.

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