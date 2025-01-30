سعيد يُؤكّد ضرورة الانسجام التام في العمل الحكومي

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى استقباله يوم الأربعاء 29 جانفي 2025، بقصر قرطاج كمال المدّوري رئيس الحكومة على ضرورة استبطان كلّ مسؤول روح الدستور ومقاصده، هذا فضلا عن الأحكام الواضحة الصريحة فيه، مشدّدا مجدّدا على ضرورة الانسجام التام في العمل الحكومي، فالشعب التونسي شقّ طريقه بنفسه لبناء تاريخ جديد وأنشأ مؤسساته وفق إرادته ولا بدّ على كلّ مسؤول أن يحثّ الخطى إلى الأمام لتلبية انتظاراته المشروعة.

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