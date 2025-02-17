سعيد يُؤكّد ضرورة التنسيق المشترك بين الدول العربية للتّصدّي لجميع التهديدات

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه أمس الأحد، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية للمملكة العربية السعودية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك بمناسبة مشاركته في الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة بتونس، على أهمية مزيد تعزيز دور مجلس وزراء الداخلية العرب في مجابهة شتّى أنواع التحدّيات الأمنية التقليدية منها والمستجدة التي فرضتها التحولات المتسارعة في منطقتنا والعالم.

وأكّد الرئيس على ضرورة مواصلة العمل والتنسيق المشترك للتصدّي بشكل جماعي لمختلف أشكال التهديدات التي تستهدف دولنا ومجتمعاتنا.

كما تسلّم رئيس الجمهورية، بالمناسبة، من الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ومحمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدرع التذكاري للمجلس.

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