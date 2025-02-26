سعيد يُؤكّد ضرورة انخراط كلّ المؤسسات المصرفية العمومية والخاصة في معركة التحرّر الوطني

تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، عشية يوم أمس، الثلاثاء 25 فيفري 2025 بقصر قرطاج، مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية عديد الملفات ومن بينها التوازنات المالية العامة للدّولة في ظلّ جباية تقوم على العدل والإنصاف كما ينصّ على ذلك الدستور.

وشدّد رئيس الدولة على ضرورة مقاربة عديد الملفات التي بقيت عالقة مقاربة جديدة ومن بينها ملف الأملاك المُصادَرة.

كما أكّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يشعر كلّ التونسيين بأنّ تونس دولة موحّدة وأن تعمل سائر المؤسسات في تناغم واتساق كاملين، هذا فضلا عن ضرورة انخراط كلّ المؤسسات المصرفية العمومية منها والخاصة في معركة التحرّر الوطني.

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