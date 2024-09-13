سعيد يُؤكّد ضرورة تأمين السير الطبيعي لدواليب الدولة

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم الخميس 12 سبتمبر الجاري، على اجتماع مجلس الوزراء الذي تداول في مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع في إعداد عدد من مشاريع النصوص الأخرى ذات الطابع الاجتماعي وخاصة منها المشروع المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل و إتمامها لمنع المناولة وتجريمها.

كما أكد رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع على ضرورة تأمين السير الطبيعي لدواليب الدولة ومضاعفة الجهود من أجل تقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف.

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