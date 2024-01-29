سعيد يُؤكّد لمليوني أهمية تعزيز الإحاطة بالتونسيين المقيمين في إيطاليا

اختتم رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الاثنين 29 جانفي 2024، مشاركته في قمة ايطاليا-افريقيا بروما بإجراء محادثة مع جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية.

وتم خلال هذا اللقاء استعراض جملة من الملفات التي تهم علاقات الصداقة الوطيدة والتعاون المتميز بين تونس وإيطاليا سواء في اطار ثنائي أو على مستوى الاتحاد الأوروبي حيث تم التأكيد على الرغبة المشتركة لمزيد تعزيز سنة التنسيق والتشاور من أجل مزيد توطيد هذه الروابط وتنويعها خاصة في مجالات الفلاحة والطاقات المتجددة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والثقافة والتكوين المهني والتعليم العالي.

وتطرقت المحادثة أيضا إلى قمة إيطاليا-افريقيا وضرورة تطوير العمل الجماعي من أجل رفع التحديات المتعددة التي تواجهها القارة الافريقية اليوم.

كما تم التأكيد على المكانة الاستراتيجية التي ستحظى بها تونس في البرامج التنفيذية التي سيقع اعدادها في الغرض.

من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية على أهمية تعزيز الإحاطة بالتونسيين المقيمين في إيطاليا وتسهيل الإجراءات لفائدتهم والتشجيع على الهجرة المنظمة في اطار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

وتناول اللقاء أيضا متابعة نتائج مسار روما حول الهجرة الذي انعقدت دورته الأولى بروما في شهر جويلية 2023، والإعداد لعقد الاجتماع الثاني لهذا المؤتمر بتونس.

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