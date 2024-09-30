سعيد يُسدي تعليماته بإماطة اللثام عن ملابسات حادثة غرق قارب سواحل جربة

تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه، عصر هذا اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024 بقصر قرطاج، بكل من خالد النوري، وزير الداخلية، وسفيان بالصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني، الوضع الأمني العام في البلاد.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة مضاعفة الجهود للتصدي لكل أنواع الجرائم حتى يشعر المواطن التونسي بالليل وبالنهار أنه آمن وأن هناك قوات أمنية تسهر على أمنه في كل وقت وفي كل مكان.

كما تناول رئيس الدولة حادثة غرق القارب التي جدت صباح اليوم على بعد 500 متر تقريبا من سواحل جزيرة جربة. وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بمواصلة عمليات البحث والإنقاذ وبإماطة اللثام عن ملابسات هذه الحادثة الأليمة والغريبة في نفس الوقت إذ أن جزيرة جربة لم تكن منطلقا لمحاولات الهجرة غير النظامية هذا فضلا عن أن عددا من الناجين الذين عادوا سباحة إلى الشاطئ أفادوا بأنهم كانوا يقيمون في شقق مفروشة سعر إيجار كل واحدة منها يبلغ 1200 دينار في الأسبوع الواحد.

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