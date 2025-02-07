سعيد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول جذرية لحلّ الأوضاع الموروثة من تشريعات لم تعد مقبولة

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد عصر الخميس 06 فيفري 2025 بقصر قرطاج، بكلّ من كمال المدّوري رئيس الحكومة، ونورالدين النوري وزير التربية، ومنذر بلعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأسدى رئيس الدولة تعليماته بإيجاد حلول جذرية لحلّ الأوضاع الموروثة من تشريعات لم تعد مقبولة سواء بالنسبة للأعوان المكلفين بتأطير التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد أو الأعوان المكلفين بمساعدة مدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد والمخابر.

أمّا بالنسبة إلى حاملي شهادة الدكتوراه، فقد أكد رئيس الجمهورية على ضرورة البحث عن حلول عادلة ومنصفة للاستفادة من هذه الكفاءات في عدد من المؤسسات والمنشآت التي تشكو نقصا في الإطارات داخلها، هذا في انتظار الانطلاق في إصلاح كامل وشامل للمنظومة التربوية والتعليمية والتكوين المهني.

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