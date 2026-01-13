سعيد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة لتمكين المضمونين الاجتماعيين من التغطية الصحية اللاّزمة

استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد يوم أمس، 12 من شهر جانفي الجاري بقصر قرطاج، عصام الأحمر وزير الشؤون الإجتماعية، واستعرض معه وضعية الصّناديق الإجتماعيّة وخاصّة منها الصّندوق الوطني للتأمين على المرض.

وأسدى رئيس الدّولة تعليماته بضرورة تدارك هذه الوضعيّة في أقرب الآجال وإيجاد حلول عاجلة تسمح بتوفير التغطية الصحية اللاّزمة لكلّ المضمونين الإجتماعيين على اختلاف منظومات انخراطهم بالصّندوق الوطني للتأمين على المرض، مُشدّدا على أهميّة تضافر كلّ جهود المتدخلين في منظومة التغطية الإجتماعية لتجاوز كلّ الإشكاليات ووضع حدّ لمعاناة المواطنين.

وشدّد رئيس الجمهوريّة على أنّ ضمان الحقّ في تغطية اجتماعية وصحيّة في مستوى انتظارات المواطنين يُعتبر من بين الحقوق الأساسيّة للإنسان، فمن غير المقبول على الإطلاق أن يتمّ الانحراف بالأهداف التي من أجلها أُحدثت الصّناديق الإجتماعية.

وخلُص رئيس الدّولة إلى التأكيد على ضرورة وضع تصوّر جديد لكلّ الصّناديق الإجتماعيّة يقطع مع الخيارات السّابقة التي أدّت إلى انخرام توازناتها الماليّة بما انعكس سلبا على الخدمات التي ينتظرها المواطنون.

