سعيد يُسدي تعليماته بترميم جامع القصبة فورا

تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الاثنين 26 فيفري 2024، في زيارة غير معلنة، إلى جامع القصبة بالعاصمة الذي بقي مغلقا منذ سنة 2011 وعاين حالة الإهمال في كل نواحيه.

وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بترميمه فورا، فهذا المسجد الجامع فضلا عن أنه بيت من بيوت الله الذي أذن سبحانه بأن يُرفع فيه إسمه هو من المعالم الإسلامية لتونس الذي أمر ببناءه مؤسس الدولة الحفصية أبو زكرياء الحفصي وتم الانتهاء من بناءه سنة 633 هجرية الموافق لسنة 1235 ميلادية.

وأعرب رئيس الجمهورية عن شديد الاستياء من هذا الإهمال، فهذا المسجد الجامع الذي لم يستغرق تشييده إلا ما يناهز ثلاث سنوات لم يتم القيام بصيانته وترميمه على مدى أكثر من عقد من الزمن.

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