سعيد يُسدي تعليماته بضرورة تذليل كافة العقبات ومرافقة كلّ المشاركين في الشّركات الأهليّة

استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد يوم الجمعة 2 أكتوبر الجاري بقصر قرطاج، رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني.

وأسدى رئيس الدّولة تعليماته بضرورة تذليل كافة العقبات والتصدّي لكلّ محاولات الترذيل ومرافقة كلّ المشاركين في الشّركات الأهليّة بعد أن تولّى ختم المرسوم المتعلّق بتنقيح بعض أحكام المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤّرخ في 20 مارس 2022 والمتعلّق بالشركات الأهليّة، مُوضّحا أنّ الغاية من هذا التنقيح هي تبسيط الإجراءات وفتح آفاق جديدة أمام باعثي هذه الشّركات الأهليّة.

كما شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة القيام بعمل إعلامي مُكثّف لأنّ هذا الصّنف من الشّركات سيُتيح خاصّة للشّباب لا خلق الثروة لفائدتهم فحسب بل المساهمة في تنمية كلّ المناطق في كافة المجالات.

كلمات البحث :الشّركات الأهليّة;تعليمات;سعيد;عقبات