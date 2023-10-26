سعيد يُشدد على ضرورة انقاذ المؤسسات والمنشآت العمومية من شبح الإفلاس بعد تطهيرها من المندسين

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023 بقصر قرطاج، أحمد الحشاني، رئيس الحكومة.

وتناول اللقاء سير العمل الحكومي بوجه عام، وإنقاذ المؤسسات والمنشآت العمومية، على وجه الخصوص، من شبح الإفلاس بعد تطهيرها ممن اندسوا داخلها دون وجه قانوني.

وأثنى رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، على الإتفاق الأخير لإنقاذ الشركة العامة للمقاولات و المعدات والأشغال SOMATRA-GET حتى تتجاوز الصعوبات المالية التي تمرّ بها. وقد كان رئيس الجمهورية أذن في الأيام القليلة الماضية بإيجاد حل سريع لهذه المؤسسة حتى تعود لسالف نشاطها بعد أن تم اجراء عديد العقل على تجهيزاتها بهدف القضاء عليها نهائيا.

وأكد رئيس الجمهورية على أن العديد من المؤسسات والمنشآت العمومية التي كانت في السابق تحقق أرباحا صارت اليوم عاجزة نتيجة للفساد ولسياسة ممنهجة منذ أواخر السنوات الثمانين من القرن الماضي للتفويت فيها.

كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع في عمليات التدقيق في الانتدابات التي تمت خارج أي إطار قانوني وأدت إلى الاستيلاء على أموال المجموعة الوطنية من قبل من اعتبر أن السلطة غنيمة يقتطع منها ما يشاء ويوزع على من يواليه ويخدم مصالحه الخاصة كما يشاء.

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