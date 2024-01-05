سعيد يُشرف على موكب تسليم أوراق اعتماد لسفراء جدد لبلادنا في عدد من الدول

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الجمعة 5 جانفي 2024 بقصر قرطاج، على موكب تسليم أوراق اعتماد لسفراء جدد لبلادنا في عدد من الدول وهم:
- ضياء خالد، سفير الجمهورية التونسية لدى الجمهورية الفرنسية.
- زهير بوراس، سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية مالطا.
- توفيق الشابي، سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية بولونيا.
- محرز الفرشيشي، سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية.
- سامية إلهام عمار، سفيرة الجمهورية التونسية لدى جمهورية النمسا.
- نبيل الأكحل، سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.
- مراد بورحلة، سفير الجمهورية التونسية لدى الجمهورية الايطالية.
- أحمد شفرة، سفير الجمهورية التونسية لدى امبراطورية اليابان.
- محسن العنتيت، سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية نيجيريا الفيدرالية.
- الأسعد بوطارة، سفير الجمهورية التونسية لدى كندا.
وتولى السفراء الجدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
كلمات البحث :أوراق اعتماد;سعيد;سفراء
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.