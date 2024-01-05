سعيد يُشرف على موكب تسليم أوراق اعتماد لسفراء جدد لبلادنا في عدد من الدول

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الجمعة 5 جانفي 2024 بقصر قرطاج، على موكب تسليم أوراق اعتماد لسفراء جدد لبلادنا في عدد من الدول وهم:

- ضياء خالد، سفير الجمهورية التونسية لدى الجمهورية الفرنسية.

- زهير بوراس، سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية مالطا.

- توفيق الشابي، سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية بولونيا.

- محرز الفرشيشي، سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

- سامية إلهام عمار، سفيرة الجمهورية التونسية لدى جمهورية النمسا.

- نبيل الأكحل، سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.

- مراد بورحلة، سفير الجمهورية التونسية لدى الجمهورية الايطالية.

- أحمد شفرة، سفير الجمهورية التونسية لدى امبراطورية اليابان.

- محسن العنتيت، سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية نيجيريا الفيدرالية.

- الأسعد بوطارة، سفير الجمهورية التونسية لدى كندا.

وتولى السفراء الجدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

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